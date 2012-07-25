Дополнить изображение в векторе

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Завершен3 заявки191 просмотр

Здравствуйте.

Есть изображение зуба.

Нужно к нему нарисовать врачебный чепчик, а на этом чепчике 2 слова.

Пример того что нужно во вложенном файле.

На выходе вектор.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Первые 4 вариант Ольга предоставила буквально через час. В последующем когда нужно было дополнить выбранный вариант новыми элементами это тоже было сделано практически моментально и "в яблочко". Очень доольна сотрудничеством.
Спасибо за мини-заказ, четкую постановку задачи и моментальную оплату! Мои рекомендации Рине как грамотному менеджеру!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад