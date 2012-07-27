Комикс-иллюстрация

сюда - http://globcons.ru/uslugi/buxgalterskij-autsorsing/ , нужно сделать 4 картинки , что то вроде комикса - например 1я - люди приходят в фирму глобконс, 2я - отдают бумаги, 3 я глобконс сидит с бумагами работает 4я у клиентов полно денег. ну необязательно так - в общем надо проиллюстрировать бухгалтерский аутсорсинг. те картинка и текст поменяются, так что ориентироваться на них не стоит. Картинки небольшие ну может 100 на 100, может больше. Сами решайте. Нужны примеры работ, цена и сроки. Оплата только по факту, либо по безопасной сделке.