Комикс-иллюстрация

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок239 просмотров

сюда - http://globcons.ru/uslugi/buxgalterskij-autsorsing/ , нужно сделать 4 картинки , что то вроде комикса - например 1я - люди приходят в фирму глобконс, 2я - отдают бумаги, 3 я глобконс сидит с бумагами работает 4я у клиентов полно денег. ну необязательно так - в общем надо проиллюстрировать бухгалтерский аутсорсинг. те картинка и текст поменяются, так что ориентироваться на них не стоит. Картинки небольшие ну может 100 на 100, может больше. Сами решайте. Нужны примеры работ, цена и сроки. Оплата только по факту, либо по безопасной сделке.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу! Все было сделано быстро, недорого и с учетом моих замечаний.
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ, отличные условия, незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад