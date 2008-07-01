Создание плаката а-ля "Монтана"

Открытки на все случаи жизни (и без случая). На конкурс необходимо предоставить минимум пять картинок на любые из следующих тем: Рождество (православное), Пасха (православная), Астрология, Именины, Флирт, Приглашение, Просто так, Pin Up. Если вам особенно ...