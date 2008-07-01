С карты города необходимо убрать линии разметки. Линии большей частью уже убраны. Остались только самые сложные участки. В приложение часть карты, где красным обведены участки с линиями, которые нужно убрать с карты. ...
Создание плаката а-ля "Монтана"
Имеются фотографии. Нужно их вместе склеить таким образом, чтобы получился персонаж, изображенный на этих фотографиях как в прикрепленном файле. Ссылку на фотографии вышлю на вашу почту. Фотографии на плакате могут повторяться.
Формат плаката: А2
Срок: 2 дня
Пишите: [email protected]
Жду предложения по цене.
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