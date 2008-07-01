Обработка карты города для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт26 заявок371 просмотр

С карты города необходимо убрать линии разметки. Линии большей частью уже убраны. Остались только самые сложные участки. В приложение часть карты, где красным обведены участки с линиями, которые нужно убрать с карты.

Карта расположена здесь. Внимание, около 11 мегабайт.

http://kavicom.ru/map/map.jpg

17 лет назад
rdvi
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад
Хороший заказчик, без "тараканов в голове". Конкретное задание и постановка задачи. Расчет за выполненную работу произведен четко и без проволочек.

Заявки фрилансеров

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад

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