3d визуализация квартиры (Зона гостиная+столовая+прихожая)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт24 заявки348 просмотров

Квартира 65 кв.м.

есть план, детальный обмер помещений, видео и фото всех помещений.

нужна 3д визуализация интерьера

Нравится стиль скандинавия.

Переехали в эту квартиру совсем недавно с готовым дизайном.

Хочется обустроить квартиру "под себя"

Очень желательны рекомендации по приобретению предметов интерьера.

10 лет назад
Nicita80
Ирина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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