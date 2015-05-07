3d визуализация квартиры (Зона гостиная+столовая+прихожая)

Квартира 65 кв.м.

есть план, детальный обмер помещений, видео и фото всех помещений.

нужна 3д визуализация интерьера

Нравится стиль скандинавия.

Переехали в эту квартиру совсем недавно с готовым дизайном.

Хочется обустроить квартиру "под себя"

Очень желательны рекомендации по приобретению предметов интерьера.