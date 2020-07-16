Необходимо отрисовать кухню с другими фасадами, столешницей, фартуком в интерьере (конструкция кухни не изменится). Диван, стулья, обеденный стол будут другие (данные мы предоставим). + Нужно предложить что-то иное справа там, где стекло.
Дизайн квартиры 45 кВ.
Однокомнатная квартира 45 кв. Нужно сделать из одной комнаты две . И в одной из них сделать небольшую детскую ( можно просто отделить детскую зону )
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