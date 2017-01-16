Дизайн проект квартиры. Краснодар.

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок152 просмотра

Необходимо подготовить дизайн-проект квартиры с перепланировкой. Содержание проекта согласно приложения! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Предпочтительные стили - современная неоклассика, эклектика. Срок реализации проекта 2- 3 месяца.

Портфолио и ценовое предложение отправляйте на электронную почту

ЗАКАЗ ТОЛЬКО ДЛЯ г.КРАСНОДАР! 

8 лет назад
kte2005
Илья 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров