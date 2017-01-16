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Дизайн проект квартиры. Краснодар.
Необходимо подготовить дизайн-проект квартиры с перепланировкой. Содержание проекта согласно приложения! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Предпочтительные стили - современная неоклассика, эклектика. Срок реализации проекта 2- 3 месяца.
Портфолио и ценовое предложение отправляйте на электронную почту
ЗАКАЗ ТОЛЬКО ДЛЯ г.КРАСНОДАР!
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