Визуализация мансардного жилого помещения в своём доме

Добрый день!

У нас частный дом за городом в котором мы проживаем, в 2016г. году переделали крышу и получили мансардный этаж с очень интересным внутренним пространством. У нас есть утепленное помещение 70 кв метров , с большим балконом , двумя люкарнями. Все окна заменены. Есть разбивка на зоны. Из помещений , которые мы запланировали-спальня, гардеробная, гостиная с миникухней, туалет/душ, кладовая и лестничная зона. Мы понимаем чего мы хотим, но есть и будут вопросы в которых мы не сильны-цвет, свет мебель и т.д. Очень нравится сайт Houzz , с его готовыми проектами. Будем благодарны за сотрудничество.Фото .и необходимые размеры предоставим. С уважением , Ирина и Олег.