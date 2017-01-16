Оформление входной группы Б/Ц. Концепция, дизайн проект

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок190 просмотров

Оформление входной группы Б/Ц. Концепция, дизайн проект. 

Нужно разработать несколько вариантов для оформения фасада здания (витрин).  Нужно, чтобы витрина была частью имиджа компании

Есть ли примеры подобного в портфолио?

8 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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