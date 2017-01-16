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Оформление входной группы Б/Ц. Концепция, дизайн проект
Оформление входной группы Б/Ц. Концепция, дизайн проект.
Нужно разработать несколько вариантов для оформения фасада здания (витрин). Нужно, чтобы витрина была частью имиджа компании
Есть ли примеры подобного в портфолио?
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