Дизайн торгового места

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок707 просмотров
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Требуется создать электронный макет торгового места с расстановкой оборудования и витринами, размещением логотипа, в цветах компании по карандашному эскизу с учетом размеров. Так же прилагаются фото места и примеры торгового места. Сделать нужно в срок 3-5 дней. 

2 года назад
AntonCher
Антон 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
wanderer_k
Ксения 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
$50
8 дней
UAH