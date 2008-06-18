Интерьеры жилых помещений

Нужно сделать около 10 3D интерьеров комнат (возможно и больше, но пока говорим о 10).

Вариант 1. Если у дизайнера есть готовые и они нам подойдут, то он вписывает нам туда нашу продукцию и мы их покупаем.

Вариант 2. У дизайнера интерьеров нет.Тогда он рисует с нуля - оринтировочно в каком стиле рисовать мы дадим. В том числе интегрирует в интерьер и нашу продукцию.

Просьба указывать в предложении:

а) Вариант 1. Цена. Срок на дотрисовку несложного элемента в существующей модели (ориентировочно) .

б) Вариант 2. Цена. Срок на отрисовку 1й модели (ориентировочно).

в) Линк на Ваше портфолио.

Остальное уточним индивидуально.