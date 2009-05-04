Требуется архитектор - дизайнер, для продолжения старых проектов разной стадии и выполнения новых, в основном жилые интерьеры и коттеджи целиком. Проекты выполнены в архикад и 3dmax. Работа попроектная, но постоянная. указывайте стоимость услуг за м.кв. ...
Конкурс на интерьер компьютерного магазина.
Задача конкурсантов - создание интерьера помещения магазина компьютерной техники.
На конкурс принимаются работы, выполненные как в 3D, так и в 2D, для работы будет выдан план абстрактного магазина.
Главное условие – «IT Retail магазин должен ПРОДАВАТЬ».
Организаторы: Школа компьютерной графики и дизайна RealTime, сайт 3D Center и компания NVIDIA.
Призы: Видеокарта Quadro CX, профессиональное двухмониторное решение от компании Ergotron, дизайнерские планшеты от WACOM и другие.
Условия: работы претендентов на первое место и специальные призы принимаются до 16 июня. Участники конкурса, подавшие работы до 26 июня смогут претендовать на второе и третье место в конкурсе.
Подробности о конкурсе - http://www.nvidia.ru/object/itretail_design_contest_ru.html
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