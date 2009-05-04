Конкурс на интерьер компьютерного магазина.

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Задача конкурсантов - создание интерьера помещения магазина компьютерной техники.

На конкурс принимаются работы, выполненные как в 3D, так и в 2D, для работы будет выдан план абстрактного магазина.

Главное условие – «IT Retail магазин должен ПРОДАВАТЬ».

Организаторы: Школа компьютерной графики и дизайна RealTime, сайт 3D Center и компания NVIDIA.

Призы: Видеокарта Quadro CX, профессиональное двухмониторное решение от компании Ergotron, дизайнерские планшеты от WACOM и другие.

Условия: работы претендентов на первое место и специальные призы принимаются до 16 июня. Участники конкурса, подавшие работы до 26 июня смогут претендовать на второе и третье место в конкурсе.

Подробности о конкурсе - http://www.nvidia.ru/object/itretail_design_contest_ru.html