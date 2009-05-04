Проекты для архитектора - дизайнера

Требуется архитектор - дизайнер, для продолжения старых проектов разной стадии и выполнения новых, в основном жилые интерьеры и коттеджи целиком. Проекты выполнены в архикад и 3dmax. Работа попроектная, но постоянная. указывайте стоимость услуг за м.кв. за дизайн и отдельно за архитектурное проектирование коттеджей, отдельно! от всего стоимость визуализации.