Есть 40 PSD с тату (разные тематики) (Фон уже очищен!) (цвет черный, возможно понадобиться изменить на белый или серый) Вам нужно будет найти картинку с кусочком интерьера (диван, кровать, десткая, спальня, коридор, ...
Чертежи на готовый дизайн
Требуется сформировать листы чертежей, имеется готовый дизайн, взуализация, исходные модели помещений в архикад и 3d max, стандартный пакет рабочки на дизайн. Коттедж около 250 м.кв. срок желательно не более 7 дней. Много текущих проектов, постоянное сотрудничество, желательно из Питера.
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