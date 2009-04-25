Чертежи на готовый дизайн

Требуется составить смету на внутреннюю отделку помещения по готовому дизайн-проекту. Помещение - торговый павильон. Так же нужно составить смету на частичную внешнюю (фасады, кровля) отделку этого же павильона а так же смету на ландшафтное благоустройство ...