Креативный дизайн стенки

Необходимо сделать дизайн "Лайт-бокса" в окнах фасада! Подробнее: Мы хотим в окнах торгового центра www.Sadko-arkada.ru размещать свою продукцию, которая будет привлекать проходящих мимо людей. Всё это должно быть красиво оформлено, ночью ...