Нужен дизайн для бильярдного клуба.

1.Мы создаем сеть бильярдных клубов с пивным уклоном , под одним и тем же брендом. Направление - бильярд,пиво,живая музыка, шоу программы, кухня,возможность провидения чемпионатов по бильярду. просмотр спортивных соревнований.

2.Интерьер. Так как у нас есть возможность работать с деревом, весь интерьер должен быть в состаренном дереве.Мы должны минимально вкладывать в оформление зала и бара.Все детали интерьера, мебель выглядят максимально просто и удобно.

3.Используемые материалы - дерево, ткань, ковролин, половая доска, кирпич,......

4.Целевая аудитория,ценовая политика заведений.- Наша цель, максимально уменьшить стоимость игры, сделать удобный и функциональный мужской клуб, школу по бильярду,проведения коммерческих чемпионатов.Заведение с низкой ценовой политикой и средней статусностью.

5.Обратить особое внимание- на удобное расположение бильярдных столов и столов рабочей зоны бара.Мебель должна быть максимально функциональна и проста.Обязательно -плавная зонированость-без резких перепадов.Очень большой акцент на игру и удобство мебели.

Нам нужны свежие идеи.Связывайтесь с нами, договоримся!!!

www.billiardist.com.ua