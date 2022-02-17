Подготовить дизайн библиотеки

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок668 просмотров
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Необходимо сделать дизайн библиотеки

Библиотека в два этажа, каждый этаж по 350 кв.м.

Все описание во вложенных файлах.

2 года назад
guest_16454525357141
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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