Подготовить дизайн библиотеки

Есть примерный план помещения, на нём ручкой отмечены реальные размеры. Нужно сделать актуальный план помещения на основе исходной версии и этих корректировок. Один этаж, 11 кабинетов, коридор и лестница вниз. Оплата будет через сбербанк или яндекс.деньги. Просьба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн библиотеки
Библиотека в два этажа, каждый этаж по 350 кв.м.
Все описание во вложенных файлах.
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