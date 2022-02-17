Визуализация соляной пещеры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок585 просмотров
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Добрый день. Нужен визуализатор соляной пещеры. Есть срочный заказ, размеры помещения и детали дизайна дадим. От вас нужно только отрисовать.  В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество, иногда будет нужен совет по деталям и оформлению. Основная трудность - отрисовать соляное покрытие и формы на стенах. Примеры прикрепляю.

2 года назад
Catherine1985
Екатерина 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад