Визуализация соляной пещеры

[list][*]Необходимо создать дизайн-проект части здания ( кафе "на вынос", 20 м2) с учётом имеющегося видения всего торгового комплекса, частью которого кафе является, а также нашими пожеланиями.[*]Дизайн-проект будет в дальнейшем передан проектной команде.[/list] Для нас важно: быстрые ...
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Добрый день. Нужен визуализатор соляной пещеры. Есть срочный заказ, размеры помещения и детали дизайна дадим. От вас нужно только отрисовать. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество, иногда будет нужен совет по деталям и оформлению. Основная трудность - отрисовать соляное покрытие и формы на стенах. Примеры прикрепляю.
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