Визуализация соляной пещеры

Добрый день. Нужен визуализатор соляной пещеры. Есть срочный заказ, размеры помещения и детали дизайна дадим. От вас нужно только отрисовать. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество, иногда будет нужен совет по деталям и оформлению. Основная трудность - отрисовать соляное покрытие и формы на стенах. Примеры прикрепляю.