Сделать дизайн-проект фасада небольшого кафе "на вынос"

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрытнет заявок463 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Необходимо создать дизайн-проект части здания ( кафе "на вынос", 20 м2) с учётом имеющегося видения всего торгового комплекса, частью которого кафе является, а также нашими пожеланиями.
  • Дизайн-проект будет в дальнейшем передан проектной команде.
Для нас важно:  быстрые сроки выполнения и невысокая стоимость.
2 года назад
guest_16450974569451
2 года в сервисе
Был
2 года назад