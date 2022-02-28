Сделать план помещения

Есть примерный план помещения, на нём ручкой отмечены реальные размеры. Нужно сделать актуальный план помещения на основе исходной версии и этих корректировок.

Один этаж, 11 кабинетов, коридор и лестница вниз.

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