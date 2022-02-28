Сделать план помещения

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен15 заявок702 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть примерный план помещения, на нём ручкой отмечены реальные размеры. Нужно сделать актуальный план помещения на основе исходной версии и этих корректировок.

Один этаж, 11 кабинетов, коридор и лестница вниз.

Оплата будет через сбербанк или яндекс.деньги. Просьба сразу указывать в самой заявке примеры похожих работ, выполненных вами.

2 года назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Ira_Tuboleva
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$15
5 дней
Чертёж плана помещения — выполнено аккуратно, корректно и в указанный срок. Спасибо!
Задача четкая и понятная! Всегда на связи, оплата точно в срок. Спасибо за сотрудничество, приятно работать)