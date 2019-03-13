Суть:Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества. Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для ...
Сделать дизайн интерьера маленькой квартиры сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн интерьера/планировку маленькой квартиры-студии.
План с размерами прилагаю. В данный момент делается черновая отделка (есть только голые стены + перегородка, отделяющая санузел от остальной квартиры).
Нужно эргономичное интересное решение, так как квартира очень маленькая.
Было бы неплохо, если бы было место для работы за ноутбуком.
Сделать нужно сегодня.
P.S. Также прилагаю интересный вариант решения. Но там квартира побольше, и нет места для работы.
P.P.S. Также желательно указать, где делать розетки.
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