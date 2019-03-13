Сделать дизайн интерьера маленькой квартиры сегодня.

$10
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок296 просмотров
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Нужно сделать дизайн интерьера/планировку маленькой квартиры-студии.

План с размерами прилагаю. В данный момент делается черновая отделка (есть только голые стены + перегородка, отделяющая санузел от остальной квартиры).

Нужно эргономичное интересное решение, так как квартира очень маленькая.

Было бы неплохо, если бы было место для работы за ноутбуком.

Сделать нужно сегодня.

P.S. Также прилагаю интересный вариант решения. Но там квартира побольше, и нет места для работы.

P.P.S. Также желательно указать, где делать розетки.

5 лет назад
anoirglower
Анвар 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад