Сделать визуализацию по фотке (Корел, фотошоп)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок267 просмотров

Нужно сделать визуализацию компьютерного клуба по фотографиям.

нужно вдоль перил поставить столы и на них компьютеры....

фото вышлем

15 лет назад
nechaevr
Роман 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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