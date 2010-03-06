Сделать визуализацию по фотке (Корел, фотошоп)

Нужно отрисовать планировку расстановки мебели, перегородок в офисе площадью 600 кв.м. Наверное, это должен быть AutoCad. Может ArchiCad - позже уточним. Дизайн, скорее всего ненужен. Нужно только распланировать офис - сколько куда столов-стульев ...