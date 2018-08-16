У балкона

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Закрыт2 заявки183 просмотра

есть участок земли примерно 15 метров на 12 метров,  

нужно придумать что посадить, есть деревья, больше не надо, интересуют цветы и кустарники 

нужно нарисовать план 3д, сообщите цену и сроки 

фото во вложении

7 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров