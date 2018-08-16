Заказчику требуется построить дом на определенном участке по финско-шведским (как вариант каркасным) технологиям. Есть некая " рыба" которая не совсем устраивает по кол-ву комнат. Нужно закомпановать помещения в рамках пожеланий и "обвить " террасами красиво, ...