Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion

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Закрыт19 заявок376 просмотров

Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion 8. Пишите стоимость за 1 проект. Отдам предпочтение качественным работам и низкой цене, а так же минимальным срокам. 

Исходники будут картинки в jpg. фасад и планировки.

6 лет назад
svks1
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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