[Prestashop 1.6] Внедрение Attribute Wizard Pro + калькулятор

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки267 просмотров
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Сайт: newdweri.ru

Внедрить модуль в текущий шаблон+разработать калькулятор (см.вложение) с возможностью добавления товаров в корзину.

Prestashop
7 лет назад
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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