Внести правки в интернет магазин на опен карте

Много "подводных камней" в тз. Вместо того чтобы "подправлять модули" приходилось их переписывать полностью, из-за этого соответственно увеличились сроки и через 3 заявленных дня мне пришлось сократить ежедневное время на проект из-за учебы. Всю ситуацию я объяснил Андрею. Он вроде как согласился и понял положение. Но через 1 день начал мне "наяривать" в скайп в учебное время, жаловаться на то что я не отвечаю и появились дополнительные придирки а-ля "уменьшить padding на 1 пиксель" которые не были указаны в тз. Работали без предоплаты и без безопасной сделки. Соответственно на отметке 7 дней когда было потрачено под сотню часов Андрей уже полностью достал меня и заканчивать с ним проект не было никакого желания. Оставив ему все свои наработки за десятки часов за даром, Андрей счел нужным написать плохой отзыв обо мне, что еще больше наталкивает меня на совет не работать с ним.