Внести правки в интернет магазин на опен карте

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин.

ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт.  

Начать нужно в ближайшее время.  

Исполнитель нужен ответственный и адекватный. 

Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. 

Просьба, не отписываться исполнителям без портфолио и с нулевым аккаунтом.  

Оплата БС или поэтапная

По итогу работы настроить редиректы, правки по сео аудиту. 

Подробности и ТЗ в скайп

7 лет назад
andreykang
Андрей 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
RFusOlaXn
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$30
3 дня
Взял мой проект, сроки оценил в 3 дня. В итоге протянул 7 дней. Сделано максимум половина работы. отвечает на сообщения очень редко (хоть и сидит в онлайне). Как и у всех фрилансеров постоянные отмазки заболел, на учебе и т.д. Часть правок сделал не правильно! После чего появились другие косяки на сайте. В итоге никому не рекомендую работать с данным исполнителем! Зря только время потратите.
Много "подводных камней" в тз. Вместо того чтобы "подправлять модули" приходилось их переписывать полностью, из-за этого соответственно увеличились сроки и через 3 заявленных дня мне пришлось сократить ежедневное время на проект из-за учебы. Всю ситуацию я объяснил Андрею. Он вроде как согласился и понял положение. Но через 1 день начал мне "наяривать" в скайп в учебное время, жаловаться на то что я не отвечаю и появились дополнительные придирки а-ля "уменьшить padding на 1 пиксель" которые не были указаны в тз. Работали без предоплаты и без безопасной сделки. Соответственно на отметке 7 дней когда было потрачено под сотню часов Андрей уже полностью достал меня и заканчивать с ним проект не было никакого желания. Оставив ему все свои наработки за десятки часов за даром, Андрей счел нужным написать плохой отзыв обо мне, что еще больше наталкивает меня на совет не работать с ним.
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