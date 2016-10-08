Правка Интернет магазина на Joomla

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок216 просмотров
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Доброго, уважаемые вебмастера!

Проблема1:

Нужно поправить цены на сайте: в связи с деноминацией нужно отображать цены в 10000 раз меньшие.

На примере http://keramicheskaya-plitka.by/novye-kollektsii-2014/plitka-dlya-vannoj-1/abisso/abisso-abisso-navy-lappato-rekt-448-kh-448-9006-detail.html

сейчас формат цены: 845.600 руб

нужно:  84 руб. 56 коп. 

т.е. цена делиться на 10000, все что целое - рубли, все что после запятой - копейки

Проблема2: 

При заказе не отправляется письмо на почту интернет магазина и заказчику. 

Напишите пожалуйста сроки и стоимость работ.

Версия системы:

[table]Платформа, на которой работает PHPLinux chaucer.neolocation.net 3.14.17-vs2.3.6.13-beng #1 SMP Fri Sep 5 10:32:26 BST 2014 x86_64Версия базы данных5.5.52-0+deb7u1-logКодировка базы данныхutf8_general_ciВерсия PHP5.4.45-0+deb7u5Веб-серверApache/2.2.22 (Debian)Интерфейс между веб-сервером и PHPcgi-fcgiВерсия Joomla!Joomla! 2.5.21 Stable [ Ember ] 11-June-2014 13:30 GMTВерсия Joomla! PlatformJoomla Platform 11.4.0 Stable [ Brian Kernighan ] 03-Jan-2012 00:00 GMTБраузер пользователяMozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36[/table]

Спасибо!

Joomla
7 лет назад
shyrbIk
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
7 лет назад
$24
3 дня
Артем очень толковый программист. Несмотря на то, что задача оказалась намного сложнее, чем казалось сразу, довел работу до конца оперативно и качественно. Виртуозна разобрался в хитросплетениях Виртуалмарта и настройках сервера. Рекомендую!
Толковый, технически подкованный заказчик :) Рекомендую к сотрудничеству!
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