Интернет-магазин

Необходимо создание высококачественного ресурса — интернет магазина.

Кол-во ед. пр. 3000.

Дизайн и функционал полностью разработан.

Пожелания к кандидатам:

Вы самостоятельно (програмная часть) готовы реализовать проект;

опыт работы по созданию сайтов не менее 7 лет;

не менее двух реализованных проектов интернет-магазинов.

Пожелания:

Вы творческий человек, не любите стандартных решений;

Вы всегда стараетесь добиваться максимального результата в своей работе.

Пожелания к ВэбСтудиям

опыт работы по созданию сайтов не менее 7 лет;

не менее двух реализованных проектов интернет-магазинов, которые работают и обслуживаются Вами.

Вы внимательно и полностью ознакамливаетесь с материалами.

Желательно общаться сразу с людьми, которые будут отвечать за архитектуру магазина.

В прикрепленных материалах только предварительная информация, которая может измениться до начала проекта. Все материалы готовы на 90 %.

Предоплата за осуществление проекта — исключается.

В ссылке на материалы примеры страниц, програмная часть которых может вызвать затруднения. Речь идет о модулях для расчета стоимости заказной продукции.

Убедительная просьба не писать свои предложения, если Вы не смотрели ТЗ или потратили на просмотр меньше 5 мин.

Ссылка на материалы

files.mail.ru/q2seev