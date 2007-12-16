Компании TAITSERVE для создания небольшого интернет-магазина требуется работающий удалённо разработчик. Просим присылать свои заявки по адресу эл.почты,который вы найдёте на нашем сайте www.taitserve.com ,с указанием уже реализованных проектов,контактных данных (телефон,icq и т.д.) и (желательно) рекомендаций.Просим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небходимо написать движек для интернет магазина (с нуля) + верстка ...дизайн готов.
ТЗ практически написано (есть нестандартные сервисы), вышлю наброски. Людей с опытом менее 3 лет прошу не обращаться.
Если нужна предоплата, то готовы оформить по договору с юр. лицами в Москве. С физ.л. по предоплате не работаем.
С Уважением Александр!
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужно сделать интернет магазин похожий на этот: www.harmanmotive.com Это OS Commerce Выбор именно этого скрипта обусловлен тем, что торгую сейчас в основном оригинальными аксессуарами для авто, поэтому каталог с изображениями нужен 100%, и на мой взгляд OSC ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется установить и настроить скрипт интернет-магазина со всевозможными стандартными вещами, такими как корзина, каталог с категориями ну и т.д. Особо навороченный не нужен. Писать с нуля тоже ненадо, это должен быть скрипт который имеет поддержку разработчиков. ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем добрый вечер, необходимо разработать интернет-каталог+аукцион, пример (aukro.ua). Интересует стоимость проекта, какие технологии будете использовать, а также сторонние разработки, которые планируете применить и сроки проекта. Возможен вариант разработки полностью снуля.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
кто быстро и качественно создаст сайт аналог http://www.edem-mebel.ru/ Если да то в какие сроки и цена вопроса ? Сразу предлагайте вид скрипта. Всю инфо придется брать с сайта самостоятельно. Буду указывать группы которые надо переносить срок до ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Купим готовый стандартный интернет-магазин с возможностью полного администрирования для "чайников". Можно с шаблонов. Просьба скидывать ссылки.Интернет-магазины26 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Нужен привлекательный дизайн, не очень замороченная система заказа товаров. Все по минимуму, никаких мудреных способов выбора оплаты товара, никакой связи с 1С, со складом и пр.! Чел выбрал -> заполнил форму -> с ...Интернет-магазины34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо наполнить католог сайта www.megastroi.ru информацией о товаре (картинка, тех характеристики) исходная информация представлена в PDF или в другм электронном виде. Каждая группа товаров имеет свои характеристики, которые заранее определены. Если необходима ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $7500
Нужен обычный интернет магазин по продажи бытовой електроники и моб аксесуаров на 256 позиций товаров, разработка админки,и возможности безналичного расчёта с помощью кредитных кард, яндекс деньги, WebMoney и других всевозможных проплат через интернет, ждём ваших ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть готовый сайт курсовиков http://kursovik-texmash.crono.ru/. Оплата скачиваемого товара должна производиться через WebMoney. Но при оплате товара возникают ошибки. Необходимо посмотреть настройки и внести необходимые изменения в конфигурационные файлы для корректной работы магазина. Считаю что ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт16 лет назад