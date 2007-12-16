Интернет-магазин

Постараюсь покороче…..Заказал разработку CMS интернет-магазина 18.12.2007 …с нуля, сроки 45дней, предоплата поэтапно 50000руб-за проект, на основе оговоренного ТЗ. Через 45дней мне только показали «наброски», началась выкачка денег. В итоге прошел 1год. Я оплатил все 100% получили корявый, недоделанный магазин + то, что сделано не работает. Исправлять, доделывать не хотят, ушел программист… деньги не возвращают. Другой программист обнаружил, что использовалось готовое решение, CMS……кругом вранье, не профессионализм, хамство! Если не хотите потерять нервы, время и деньги НЕ РАБОТАЙТЕ с этим исполнителем. Отправил заявления в соответствующие органы, что и Вам советую сделать, если попали…. п.с. Надо отметить, что все негативные отзывы в один и тот же период.