Интернет-магазин

$1200
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки385 просмотров
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Небходимо написать движек для интернет магазина (с нуля) + верстка ...дизайн готов.

ТЗ практически написано (есть нестандартные сервисы), вышлю наброски. Людей с опытом менее 3 лет прошу не обращаться.

Если нужна предоплата, то готовы оформить по договору с юр. лицами в Москве. С физ.л. по предоплате не работаем.

С Уважением Александр!

16 лет назад
gotie
Гость 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$2000
45 дней
Постараюсь покороче…..Заказал разработку CMS интернет-магазина 18.12.2007 …с нуля, сроки 45дней, предоплата поэтапно 50000руб-за проект, на основе оговоренного ТЗ. Через 45дней мне только показали «наброски», началась выкачка денег. В итоге прошел 1год. Я оплатил все 100% получили корявый, недоделанный магазин + то, что сделано не работает. Исправлять, доделывать не хотят, ушел программист… деньги не возвращают. Другой программист обнаружил, что использовалось готовое решение, CMS……кругом вранье, не профессионализм, хамство! Если не хотите потерять нервы, время и деньги НЕ РАБОТАЙТЕ с этим исполнителем. Отправил заявления в соответствующие органы, что и Вам советую сделать, если попали…. п.с. Надо отметить, что все негативные отзывы в один и тот же период.
Не рекомендую.
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