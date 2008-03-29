Создание интернет магазина

Нужно сделать интернет магазин похожий на этот: www.harmanmotive.com

Это OS Commerce

Выбор именно этого скрипта обусловлен тем, что торгую сейчас в основном оригинальными аксессуарами для авто, поэтому каталог с изображениями нужен 100%, и на мой взгляд OSC неплохо справляется с этой задачей.

В выше изложенном магазине все устраивает на 80%, только надо сделать его немного информативней, сделать покрупнее основные блоки и добавить оригинальный дизайн + разработать логотип.

Так же хотелось интегрировать в этот магазин поиск по номеру запчасти, как например это реализовано в exist.ru или в других похожих магазинах. Но на первом месте всетки каталог OSC с изображениями.

Хорошо было бы, если исполнитель проекта находился в Москве или в Подмосковье и можно было встретится и обсудить мою задумку очно.