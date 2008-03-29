Создание интернет магазина

$2500
Интернет-магазиныЗавершен30 заявок362 просмотра
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Нужно сделать интернет магазин похожий на этот: www.harmanmotive.com

Это OS Commerce

Выбор именно этого скрипта обусловлен тем, что торгую сейчас в основном оригинальными аксессуарами для авто, поэтому каталог с изображениями нужен 100%, и на мой взгляд OSC неплохо справляется с этой задачей.

В выше изложенном магазине все устраивает на 80%, только надо сделать его немного информативней, сделать покрупнее основные блоки и добавить оригинальный дизайн + разработать логотип.

Так же хотелось интегрировать в этот магазин поиск по номеру запчасти, как например это реализовано в exist.ru или в других похожих магазинах. Но на первом месте всетки каталог OSC с изображениями.

Хорошо было бы, если исполнитель проекта находился в Москве или в Подмосковье и можно было встретится и обсудить мою задумку очно.

16 лет назад
subarenok
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
RHSC
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1500
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен сотрудничеством. Хороший, адекватный и как заказчик и как человек. Никаких проблем с деньгами не возникло. Дополнительную работу оплатил.
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