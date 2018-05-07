Интернет магазин

Нужен человек, обладающий знаниями html и css, способный сделать из этого макета: https://demo.micemade.com/haumea/ Приблизительно такой сайт: https://www.avilex.ru Очень важно, что использовать нужно только те элементы и стили, которые есть в шаблоне, что одновременно упрощает задачу. Вам практически не нужно ...