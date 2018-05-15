Нужен интернет-магазин для будущих и молодых мам

Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Жду предложений по интернет-магазину тематика товары для будущих и молодых мамочек, деток до 1 года.
Легкий, доступный с возможностью регулярного размещения фото на главной странице новинок и хитов продаж.
Готова рассмотреть готовые проекты (решения).
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