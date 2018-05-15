Нужен интернет-магазин для будущих и молодых мам

Интернет-магазиныЗавершен23 заявки294 просмотра
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Жду предложений по интернет-магазину тематика товары для будущих и молодых мамочек, деток до 1 года.

Легкий, доступный с возможностью регулярного размещения фото на главной странице новинок и хитов продаж.

Готова рассмотреть готовые проекты (решения).

6 лет назад
tanya-ria
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexdanilenko
Алексей 
47 летБолгария
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
5 дней
Алексей, благодарю за профессиональную работу. За оптимальное решение моего заказа . Очень приятно общаться. Все сроки выдержаны. Работа выполнена. Буду рада продолжению сотрудничества!
Татьяна - отличный заказчик. Легка в общении, открыта к идеям. Оплата незамедлительная. Рад сотрудничеству. Рекомендую