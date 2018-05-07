Помогите с Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Есть магазин на Opencart и шаблоне Newstore.

Если зайти редактировать товар, то все в порядке, во вкладке Опции (варианты товара при заказе) есть размеры/цвета http://prntscr.com/jeqjpc

А вот если добавить новый товар, то почему-то не понятно как добавить эти опции. Оно вот так: http://prntscr.com/jeqki9

Помогите понять в чем проблема и как добавлять опции такие же для новых товаров?

OpenCart
6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад