Интернет магазин на базе Tec Doc (Автозапчасти)

Разыскивается человек, который знаком с базой текдока (Программа подбора запчастей к авто), и сможет ее интегрировать в web.+ возможность обновление цен в этой базе. Сама база текдок уже есть.

Нужно сделать интернет-магазин подобный этому braz.by.

Жду Ваших предложений.