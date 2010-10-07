Интернет магазин на базе Tec Doc (Автозапчасти)

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Разыскивается человек, который знаком с базой текдока (Программа подбора запчастей к авто), и сможет ее интегрировать в web.+ возможность обновление цен в этой базе. Сама база текдок уже есть.

Нужно сделать интернет-магазин подобный этому braz.by.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
Romario_
Роман 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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