Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт32 заявки293 просмотра
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Требуется вёрстка, программинг и вставка в cms интернет-магазина. Из основных сложностей и нестандартностей — корзина, процесс оформления покупки, дополнения в админпанели.

Работа нужна качественная.

ТЗ и psd дизайна есть. Просьба указывать стоимость и сроки.

13 лет назад
ruido
Роман 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва