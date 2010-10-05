Программинг интернет-магазина.

Под OSC VAM или VAM SHOP лучше сразу и под то, и под то. http://www.meinelinse.at/ и http://www.gerilesiai.lt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт:
- В правом верхнем углу лого, довольно сильно занимает пространство угла
- сверху узкая полоска меню с 5ю пунктами: главная, прайс, доставка, портфолио, контакты.
- поl нею полоска типа доски объявлений, там будут большими буквами всякие анонсы и объявления появляться. Где-то рядом контакты дублируются заметно – телефон, мэил.
- слева меню: до десяти основных пунктов (рядом с каждым написано ВСЕ), в каждом пункте 3 подпункта.
Подпункты выводятся аяксом, а ВСЁ выводится обычно с перегрузом страницы.
- справа во второй колонке открывается содержание пунктов (аякс). До 12 товаров в каждом подпункте всегда кратное трём.
- на главной отображаются 9 товаров случайных их разных категорий и с ограничением по максимальной стоимости, т.е. например, товары дороже 10000руб не попадают на главную.
- везде почти вверху присутствует сортировка по цене, следующего плана примерно: до 5000руб , 5000-10000 руб, 11000-17000руб
- корзина на видном месте с большими цифрами суммы уже набранного.
- в корзине когда покупатель смотрит на сумму надо рядом с суммой в зависимости от суммы набранного писать предложение по скидке. Например, набрал на 17000руб писать что набери на 20000руб и получи скидку 20 процентов на весь заказ.
- в портфолио фотогалерея обычная скорее всего.
- товары располагаются в каталоге по 3 в ряд. Цена прописана крупно и видно. Купить кнопка сразу тут. При наведении на фото http://armada-co.ru/Naduvnaja-lodka-suzumar-naduvnym-dnom-230kib-265kib-p-605643775.html вот такая штука для увеличения будет применена (обратите внимание что увеличение происходит при наведении не на самый край картинки, а глубже) . Фото увеличивается сильно – закрывает в ширину среднюю колонку товаров и примерно по половине товаров левой и правой колонок. Цена при этом отображается на полупрозрачном фоне в левом нижн углу фото…
- на главной под случайными товарами текст, возможно разбитый на несколько блоков.
Все поля-пункты редактируемые ессно из админки.
Возможны мелкие отступления от этого ТЗ, так что закладывайте в стоимость.
Дизайна и верстки еще нет. На это надо недели 2-3. Так что работы к концу месяца можно начинать только будет.
Пишите на каком движке собираетесь делать. Пишите сроки. Цену.
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