Программинг интернет-магазина.

Сайт:

- В правом верхнем углу лого, довольно сильно занимает пространство угла

- сверху узкая полоска меню с 5ю пунктами: главная, прайс, доставка, портфолио, контакты.

- поl нею полоска типа доски объявлений, там будут большими буквами всякие анонсы и объявления появляться. Где-то рядом контакты дублируются заметно – телефон, мэил.

- слева меню: до десяти основных пунктов (рядом с каждым написано ВСЕ), в каждом пункте 3 подпункта.

Подпункты выводятся аяксом, а ВСЁ выводится обычно с перегрузом страницы.

- справа во второй колонке открывается содержание пунктов (аякс). До 12 товаров в каждом подпункте всегда кратное трём.

- на главной отображаются 9 товаров случайных их разных категорий и с ограничением по максимальной стоимости, т.е. например, товары дороже 10000руб не попадают на главную.

- везде почти вверху присутствует сортировка по цене, следующего плана примерно: до 5000руб , 5000-10000 руб, 11000-17000руб

- корзина на видном месте с большими цифрами суммы уже набранного.

- в корзине когда покупатель смотрит на сумму надо рядом с суммой в зависимости от суммы набранного писать предложение по скидке. Например, набрал на 17000руб писать что набери на 20000руб и получи скидку 20 процентов на весь заказ.

- в портфолио фотогалерея обычная скорее всего.

- товары располагаются в каталоге по 3 в ряд. Цена прописана крупно и видно. Купить кнопка сразу тут. При наведении на фото http://armada-co.ru/Naduvnaja-lodka-suzumar-naduvnym-dnom-230kib-265kib-p-605643775.html вот такая штука для увеличения будет применена (обратите внимание что увеличение происходит при наведении не на самый край картинки, а глубже) . Фото увеличивается сильно – закрывает в ширину среднюю колонку товаров и примерно по половине товаров левой и правой колонок. Цена при этом отображается на полупрозрачном фоне в левом нижн углу фото…

- на главной под случайными товарами текст, возможно разбитый на несколько блоков.

Все поля-пункты редактируемые ессно из админки.

Возможны мелкие отступления от этого ТЗ, так что закладывайте в стоимость.

Дизайна и верстки еще нет. На это надо недели 2-3. Так что работы к концу месяца можно начинать только будет.

Пишите на каком движке собираетесь делать. Пишите сроки. Цену.