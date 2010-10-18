Скрипт для Virtuemart. Заказ товара по ссылке.

Под OSC VAM или VAM SHOP лучше сразу и под то, и под то. http://www.meinelinse.at/ и http://www.gerilesiai.lt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание скрипта:
Форма с полями - название товара, цена на сайте откуда пользовательхочет заказать, ссылка на товар в стороннем инетмагазине, артикул если есть.
Согласно этой форме формируется товар и добавляется в корзину при нажатии кнопки "Заказать", цена пересчитывается согласно установленному админом проценту, картинка к товару всегда стандартая с моим лого .
+требуютcя консультации по VM по нескольким пунктам, подробнее при личном общении.
Пишите ваши предложения по срокам и цене
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