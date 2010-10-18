Скрипт для Virtuemart. Заказ товара по ссылке.

Описание скрипта:

Форма с полями - название товара, цена на сайте откуда пользовательхочет заказать, ссылка на товар в стороннем инетмагазине, артикул если есть.

Согласно этой форме формируется товар и добавляется в корзину при нажатии кнопки "Заказать", цена пересчитывается согласно установленному админом проценту, картинка к товару всегда стандартая с моим лого .

+требуютcя консультации по VM по нескольким пунктам, подробнее при личном общении.

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