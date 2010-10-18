Скрипт для Virtuemart. Заказ товара по ссылке.

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки148 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание скрипта:

Форма с полями - название товара, цена на сайте откуда пользовательхочет заказать, ссылка на товар в стороннем инетмагазине, артикул если есть.

Согласно этой форме формируется товар и добавляется в корзину при нажатии кнопки "Заказать", цена пересчитывается согласно установленному админом проценту, картинка к товару всегда стандартая с моим лого .

+требуютcя консультации по VM по нескольким пунктам, подробнее при личном общении.

Пишите ваши предложения по срокам и цене

Virtuemart
13 лет назад
sich
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Все было отлично выполнено, быстро и грамотно, рекомендую к сотрудничеству