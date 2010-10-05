Интернет-магазин "под ключ"

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок409 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскивается специалист для создания интернет-магазина по продаже футболок и бейсболок. Требуется разработать дизайн, фирменный стиль и конструктор футболок.

Структура сайта

1. Дизайн

2.Сервис

2.1.Товары

2.2.Доставка (текст)

2.3.Оплата (текст)

2.4.Корзина

2.5.Регистрация / Личные данные

2.6. Помощь (текст по разделам)

3 Информация

3.1.Новости (текст)

3.2.О компании (текст)

3.3.Контакты (дизайн + текст)

Функциональные модули сайта

1. Дизайн (конструктор футболок)

2. Корзина

Оплата товаров через платежные системы:

QiWi, WebMoney, Яндекс.Деньги

13 лет назад
Yeti2010
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад