Интернет-магазин "под ключ"

Под OSC VAM или VAM SHOP лучше сразу и под то, и под то. http://www.meinelinse.at/ и http://www.gerilesiai.lt
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Разыскивается специалист для создания интернет-магазина по продаже футболок и бейсболок. Требуется разработать дизайн, фирменный стиль и конструктор футболок.
Структура сайта
1. Дизайн
2.Сервис
2.1.Товары
2.2.Доставка (текст)
2.3.Оплата (текст)
2.4.Корзина
2.5.Регистрация / Личные данные
2.6. Помощь (текст по разделам)
3 Информация
3.1.Новости (текст)
3.2.О компании (текст)
3.3.Контакты (дизайн + текст)
Функциональные модули сайта
1. Дизайн (конструктор футболок)
2. Корзина
Оплата товаров через платежные системы:
QiWi, WebMoney, Яндекс.Деньги
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