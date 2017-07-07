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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,мне нужен интернет-магазин на фейсбуке за 1000 рублей со страницами:продажи и каталога продукции,страницы партнёрства.
Должны быть горячие слова для поиска в яндекс и гугл.
Сайт должен быть направлен на целевую аудиторию.
Если Вы магазин будет рабочим,т.е. пойдут заказы,я сделаю ещё 2 заказа.
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