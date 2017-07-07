Интернет магазин надо сделать

Есть сайт https://clck.ru/BPgf2 . Нужно сделать эти работы: Оформление заказа Минимизировать до: Имя, телефон, капча, адрес доставки (необязательное поле), комментарий к заказу (необязательное поле). Но в идеале конечно, чтобы я мог сам его подшаманить в нужный момент, т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день нужно сделать интернет магазин.будут изделия из серебра. можете по цене сориентировать?
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