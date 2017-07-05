Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua: Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua SEO оптимизировать для поисковых систем. Подключение платежной системы Platon. HTTPS URL Сайт должен ...
Создание интернет магазина женской одежды под ключ. Читаем ТЗ!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Читайте задание! кто штампует сайты на шаблонах плагинах и тп вы не потяните этот проект! Прошу сразу писать примерную цену и сроки. Присылайте портфолио, образцы
ваших лучших интернет магазинов, желательно в схожей тематике "одежда"
со ссылками. Заявки типа: "сделаю сайт от 5000 рублей" не рассматриваю.
За основу общей структуры нужно взять сайт wildberries.ru (его набор элементов, модулей, цветовую палитру)
Фильтр товаров (слева от контента) по наименованию, цене, размеру, цвету.
Товары на страницах разделов выводятся также как и на wildberries.ru; на
каждом товаре: название, картинка, краткие хар-ки, цена, кнопка купить,
мини блок с иконками доступных цветовых решений, кнопка добавить для
сравнения.
Разделы:
О компании
Категории товаров (16 категорий)
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Доставка и оплата
Контакты
Акции
Вспомогательные модули:
Определение региона
Форма поиска
Заказать обратный звонок
Онлайн консультант
Соцсети всегда на экране
Скидочные модули:
Модуль + Доп. скидка ( с изменяемым в админке % от суммы)
Модуль "Скидки", "Акции" и "Новинка". Спец блоки с выводом товаров со скидкой,
акцией и новинками на главной; спец раздел как на Wildberries; знак %,
АКЦИЯ или новинка на карточках товаров на странице раздела и карточки
товаров.
Модуль "Промокоды". Купоны с % скидки или конкретной суммой скидки, с ограничением действия по времени или количеству раз.
Модуль всплывающих окон (акции, скидки, подписка на рассылку)
Оплата на сайте, электронные платежи.
Накопительная система скидок.
Оформление заказа:
Регистрация пользователей. Зарегистрированные пользователи получают скидку после n-го количества покупок.
Личные кабинеты пользователей
Покупка без регистрации (ввод только ФИО и контактный номер)
Выбор способов доставки и оплаты
Отправка данных по заказу по email клиенту
Быстрый просмотр.
Возможность установки видео в карточку товара
Смена фото по наведению мыши, без нажатия
Карточка товара:
Каждый товар имеет свой id
Фотографии (одна главная-большая, другие рядом маленькие (галерея),
подгружающиеся вместо главной без нажатия, наведением мыши. Лупа для
рассмотрения главной фотографии (как на wildberries.ru)
Цена. (При указании скидки-% => показывается новая цена, а старая показывается перечеркнутой)
Кнопка "Добавить в корзину"
Кнопка "Задать вопрос по данному товару"
Наличие товара (синхронизация с 1С)
Блок "Характеристики"
Блок "Описание"
Блок "Отзывы"
Блок "Сопутствующие товары"
Блок "Видео"
Блок "Недавно просматривали". Показывает товары, которые недавно просматривали пользователи, смотревшие текущий товар.
Кнопка "Отложить на потом"
Кнопка с размерной таблицей
Кнопки постинга в соц сети
Кнопка "нет размера?"
Личный кабинет пользователя:
Простая регистрация и авторизация пользователей через форму на сайте. Возможно вход через соц сети.
Возможностью просматривать свои заказы, редактировать свои данные.
Уведомление по e-mail о регистрации, заказах.
Функция напоминания пароля, подписки и отписки от рассылок.
Избранные товары
SEO Поисковая оптимизация:
Полная SEO оптимизация для продвижения.
Блоки SEO текстов: внизу на главной странице, внизу на страницах разделов
Уникальный SEO текст для каждой страницы, кр
Нормальные читабельные url.
Для каждого товара, категории и страницы уникальные значения meta tags: title, description и тп
Административная панель:
Добавление, редактирование страниц: главная, разделы, выборки (тексты, мета теги; у
карточки товаров также: цены, фотографии, характеристики, описания)
Добавление страниц выборок (возможность вставить текст и указать id товаров которые будут там выводиться)
Работа с заказами (просмотр, редактирование, изменение статуса), уведомление на email клиента и менеджера о создании заказа
Статистика по товарам и заказам
Импорт и экспорт товаров (csv, excel и 1С)
Модуль емейл рассылки
Мобильная адаптированная под все экраны версия.
Прошу сразу писать примерную цену и сроки. Присылайте портфолио, образцы
ваших лучших интернет магазинов, желательно в схожей тематике "одежда"
со ссылками.
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