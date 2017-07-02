Натяжка готовой вёрстки на OpenCart - срочно

Вёрстку вышлю в скайп, сайт не сложный

Оплата по факту готовности 70%, остаток после переноса к нам на сервер

Сроки сегодня до вечера, работы там не много совсем часов на 9-10

Бюджет 4 000 рублей

Оставляйте ваш скайп