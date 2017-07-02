Prestashop 1.6 правки интернет-магазина

Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua: Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua SEO оптимизировать для поисковых систем. Подключение платежной системы Platon. HTTPS URL Сайт должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сообщения с шаблонными ответами даже не рассматриваю, подумайте прежде чем что то писать.
Магазин этот eoptom.club
1. Решить вопрос с слайдером. Он плохо работает, не переключает по клику и тяжёлые большие картинки. Не показывает сколько всего слайдов в слайдшоу. Нужен шустрый слайдер.
2. Увеличить скорость загрузки сайта. рошу Вас по очереди закомментировать сторонние скрипты и проверить, какой из них сильно тормозит сайт. Отключить тормозной по согласованию. Включить кеширование, не смотря на то, что не будет правильно работать скрипт Getresponse и перенести при возможности скрипты вниз, для более быстрой загрузки сайта. Прошу дать рекомендации по изменению картинок в слайдере, сколько они должны весить для быстрой загрузки и как можно уменьшить их вес без особой потери качества. Так же прошу посмотреть, что можно сделать, чтоб не тормозила админка сайта, при добавлении в карточки фотографий, постоянно выскакивает ошибка.
3. Сайт прыгает, устранить это yadi.sk/d/S0HiDjaa3KKcFx
4. Вернуть краткое описание товаров. Оно должно быть пустым, не заполненным!
5. Сделать кнопку "зелёной" При наведении "оранжевой" yadi.sk/i/bpFMwpXm3KKeoi
- Похожие заказы
- Интернет-магазины66 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужна копия этого интернет магазина: http://www.yakitoriya.ru/menu-dostavki/desert Сохранить все страницы с товарами, поменять адреса и натянуть интернет магазин. Сохранить возможность добавлять персон в заказе. После нажатия на кнопку "оформить заказ", заказ должен сразу сформироваться без дополнительных форм. Интернет ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Натяжка готовой вёрстки на OpenCart - срочно Вёрстку вышлю в скайп, сайт не сложный Оплата по факту готовности 70%, остаток после переноса к нам на сервер Сроки сегодня до вечера, работы там не много совсем часов на 9-10 Бюджет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что имеется: 1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес 2 Парсер 3 Шаблон оптимус 4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru Сайт granat-art.ru Необходимо: 1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru 2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт будет содержать продукты интернет магазина без возможности , что то купить или заказать. Позиции с картинками и ценами, можно зайти на продукт и почитать детально. Необходимо настроить шаблон и настроить WooCommerce + добавить один товар, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1400
Необходима разработка интернет магазина подарочных сертификатов. Желательно на YII2. Программирование, верстка, адаптивный дизайн. В дальнейшем планируется долгосрочное сотрудничество по мере развития проекта. Подробности в ТЗ. Допустимо изменение механизма работы сайта, без ущерба функциональности. Перед началом работы, обязательно обсуждение ТЗ.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интернет-магазин Airproservice.ru по установке, продаже и обслуживанию сплит систем . CMS WordPress. Контент сбит в следствии не правильной установки шаблона. Необходимо взять с хостинга сайта резервную копию и развернуть. При необходимости, предоставлю примерный макет. Оплата поэтапно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть готовый сайт - интернет-магазин. Нужно подключить оплату на этом сайте. Предлагайте, пожалуйста, свои варианты - цену и сроки.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется магазин на опенкарт, нужно сделать всем товарам на сайте читабельный url. Установлен SeoPro. Сейчас url отображается в виде : https://сайт/index.php?route=product/product&path=61_62_65&product_id=60 Нужно к примеру http://сайт.ru/man/adidas-eqt-support-collegiate-red URL должен зависеть от title товара Всего 1000 товаров, поэтому нужно изменить урл массово. Сразу ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привeтcтвую, требуется внеcти pяд пpaвoк в интepнeт-магaзин нa Opencart. Бoльшинcтвo пpавoк oчень пpocтыe и oтносятся к cтилям. Bот пoлный списoк пpавок https://docs.google.com/document/d/1Aaz7APCY3oUMRA_zGubHsO1fgx2M3IhZTTGbNb54MeA/edit Интеpеcуeт 2 ваpиантa сотpудничеcтвa, пoэтoму нaпишитe, пожaлуйста, 2 цeны и 2 cрокa: 1) Выпoлнeниe прaвoк 2) Выпoлнeние пpaвок ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад