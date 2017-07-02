Prestashop 1.6 правки интернет-магазина

Сообщения с шаблонными ответами даже не рассматриваю, подумайте прежде чем что то писать.

Магазин этот eoptom.club

1. Решить вопрос с слайдером. Он плохо работает, не переключает по клику и тяжёлые большие картинки. Не показывает сколько всего слайдов в слайдшоу. Нужен шустрый слайдер.

2. Увеличить скорость загрузки сайта. рошу Вас по очереди закомментировать сторонние скрипты и проверить, какой из них сильно тормозит сайт. Отключить тормозной по согласованию. Включить кеширование, не смотря на то, что не будет правильно работать скрипт Getresponse и перенести при возможности скрипты вниз, для более быстрой загрузки сайта. Прошу дать рекомендации по изменению картинок в слайдере, сколько они должны весить для быстрой загрузки и как можно уменьшить их вес без особой потери качества. Так же прошу посмотреть, что можно сделать, чтоб не тормозила админка сайта, при добавлении в карточки фотографий, постоянно выскакивает ошибка.

3. Сайт прыгает, устранить это yadi.sk/d/S0HiDjaa3KKcFx

4. Вернуть краткое описание товаров. Оно должно быть пустым, не заполненным!

5. Сделать кнопку "зелёной" При наведении "оранжевой" yadi.sk/i/bpFMwpXm3KKeoi