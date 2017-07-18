Подправить сайт на opencart

Нужно доработать и добавить несколько моментов на сайте на ModX, среди них: - Обновить CMS до последней версии - Доработать личный кабинет ( регистрация, проверка на ботов, E-mail подтверждение ) - Разработать и интегрировать шаблон «Личный кабинет пациента» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт https://clck.ru/BPgf2 . Нужно сделать эти работы:
Оформление заказа Минимизировать до:
Имя, телефон, капча, адрес доставки (необязательное поле), комментарий к заказу (необязательное поле).
Но в идеале конечно, чтобы я мог сам его подшаманить в нужный момент, т.е. сделать что то обязательным\необязательным или добавить\убрать
1. Выводим товары на главной со скидками - ранжируем по сумме скидки. Делим по категориям (входные, межкомнатные, и т п). В каждой категории N дверей (например 3)
2. Артикул товара в корзине и при оформлении (если человек по каким то причинам не может оформить, чтоб мог по телефону подиктовать артикулы)
3. Указывать скидку на дверь и выводить старую цену. На логотипе (картинке двери) сверху справа например. ну или какие если есть варианты еще.
4. Настроить сжатие импортируемых картинок, например с помощью tinypng
5. Все двери подгружаются через API. Нужно посмотреть можно ли подгрузить фото входных дверей изнутри.
6. Сделать зум картинок двери
7. Поправить ЧПУ урлов, иногда встречаются урлы index.php?blablabla
+ понадобится в дальнейшем правки по сайту иногда. Цена - приоритет.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет!Нужно создать магазин по продаже автомасел,аккумуляторов.Быстро и не за 1 000 000 гривен!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Читайте задание! кто штампует сайты на шаблонах плагинах и тп вы не потяните этот проект! Прошу сразу писать примерную цену и сроки. Присылайте портфолио, образцы ваших лучших интернет магазинов, желательно в схожей тематике "одежда" со ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт6 лет назад
Куплен премиум шаблон и переведен. Не корректно работает несколько функций, которые необходимо подправить. Следующий шаг – загрузка товаров и синхронизация магазина с Ebay Главный вопрос – корректная работа сайта без ошибок и тормозов. Жду Ваших предложенийИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сообщения с шаблонными ответами даже не рассматриваю, подумайте прежде чем что то писать. Магазин этот [url=http://eoptom.club/]eoptom.club[/url] 1. Решить вопрос с слайдером. Он плохо работает, не переключает по клику и тяжёлые большие картинки. Не показывает сколько всего слайдов в ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужна копия этого интернет магазина: http://www.yakitoriya.ru/menu-dostavki/desert Сохранить все страницы с товарами, поменять адреса и натянуть интернет магазин. Сохранить возможность добавлять персон в заказе. После нажатия на кнопку "оформить заказ", заказ должен сразу сформироваться без дополнительных форм. Интернет ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Натяжка готовой вёрстки на OpenCart - срочно Вёрстку вышлю в скайп, сайт не сложный Оплата по факту готовности 70%, остаток после переноса к нам на сервер Сроки сегодня до вечера, работы там не много совсем часов на 9-10 Бюджет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что имеется: 1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес 2 Парсер 3 Шаблон оптимус 4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru Сайт granat-art.ru Необходимо: 1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru 2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт будет содержать продукты интернет магазина без возможности , что то купить или заказать. Позиции с картинками и ценами, можно зайти на продукт и почитать детально. Необходимо настроить шаблон и настроить WooCommerce + добавить один товар, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1400
Необходима разработка интернет магазина подарочных сертификатов. Желательно на YII2. Программирование, верстка, адаптивный дизайн. В дальнейшем планируется долгосрочное сотрудничество по мере развития проекта. Подробности в ТЗ. Допустимо изменение механизма работы сайта, без ущерба функциональности. Перед началом работы, обязательно обсуждение ТЗ.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад