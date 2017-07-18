Подправить сайт на opencart

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок308 просмотров
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Есть сайт https://clck.ru/BPgf2 . Нужно сделать эти работы:

Оформление заказа Минимизировать до:

Имя, телефон, капча, адрес доставки (необязательное поле), комментарий к заказу (необязательное поле).

Но в идеале конечно, чтобы я мог сам его подшаманить в нужный момент, т.е. сделать что то обязательным\необязательным или добавить\убрать

1. Выводим товары на главной со скидками - ранжируем по сумме скидки. Делим по категориям (входные, межкомнатные, и т п). В каждой категории N дверей (например 3)

2. Артикул товара в корзине и при оформлении (если человек по каким то причинам не может оформить, чтоб мог по телефону подиктовать артикулы)

3. Указывать скидку на дверь и выводить старую цену. На логотипе (картинке двери) сверху справа например. ну или какие если есть варианты еще.

4. Настроить сжатие импортируемых картинок, например с помощью tinypng

5. Все двери подгружаются через API. Нужно посмотреть можно ли подгрузить фото входных дверей изнутри.

6. Сделать зум картинок двери

7. Поправить ЧПУ урлов, иногда встречаются урлы index.php?blablabla

+ понадобится в дальнейшем правки по сайту иногда. Цена - приоритет.

OpenCart
6 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ADem-
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$65
4 дня
Человек пропал.
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