Доработка сайта

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок195 просмотров
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Мелкие доработки сайта. 

Код писать нигде не нужно. 

Нужно лишь вставить текстовку и ссылки. 

Подробное задание в ТЗ. 

Просьба писать вашу цену. 

6 лет назад
Rush30
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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