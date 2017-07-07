Магазин на virtuemart

Шаблон покупной профессиональный установлен, надо установить виртумарт для этого сайта, разобраться с категориями/подкатегориями (2й уровень - это максимальная глубина будет) и разместить для примера 1-2 товара, чтобы мне можно было приступать к заполнению товаров. Сложностей никаких не будет, фильтров тоже не надо. Только категории, подкатегории и товары с пагенатором. Все стандартное, что есть в виртумарте. Сроки тоже не горят.

Пишите цену и желательно сразу примеры сделанных вами магазинов на чистом виртумарте (без всяких "добавок"). Спасибо.