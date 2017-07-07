Интернет-Магазин "онлайн игр"

Есть сайт https://clck.ru/BPgf2 . Нужно сделать эти работы: Оформление заказа Минимизировать до: Имя, телефон, капча, адрес доставки (необязательное поле), комментарий к заказу (необязательное поле). Но в идеале конечно, чтобы я мог сам его подшаманить в нужный момент, т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ваша задача найти онлайн игру по типажу, как World of Tanks (Wargaming), Warface (Mail ru) чтобы по численности у данной игры был охват не меньше миллиона. Игры от Wargaming, Mail ru не в счёт. После того, как в комментариях вы напишите эту игру вы создадите онлайн магазин для меня.
УСЛОВИЯ поиска игры:
Аудитория не меньше миллиона (предоставить доказательства)
В данной игре должна быть система активации ключей, пин-кодов, бонус кодов.
Ваша задача: найти онлайн игру и создать онлайн магазин.
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