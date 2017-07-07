Интернет-Магазин "онлайн игр"

Ваша задача найти онлайн игру по типажу, как World of Tanks (Wargaming), Warface (Mail ru) чтобы по численности у данной игры был охват не меньше миллиона. Игры от Wargaming, Mail ru не в счёт. После того, как в комментариях вы напишите эту игру вы создадите онлайн магазин для меня.

УСЛОВИЯ поиска игры:

Аудитория не меньше миллиона (предоставить доказательства)

В данной игре должна быть система активации ключей, пин-кодов, бонус кодов.

Ваша задача: найти онлайн игру и создать онлайн магазин.