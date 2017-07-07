Доделать интернет-магазин на Wordpress

Добрый день фрилансеры, нужен человек, который хорошо разбирается в wordpress и знаком с плагином woocommerce. Интернет-магазин практически готов нужно только подправить корзину и оформление заказа. Более

подробно о том, как должна работать корзина читайте тут https://docs.google.com/document/d/1mcDEsFAQLDYXmcGDbiHezhA0ihXgoCINmleGvpKK7jo/edit

Пишите свою цену и сроки. После оформления заказа нужнобудет отдельно сделать личный кабинет для пользователей. Но это после этого

заказа.