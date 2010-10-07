Интернет магазин по продаже онлайн кодов

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Смотрю в стророну плати.ру , но не совсем идентично, то есть нужно что бы юзер мог стать продавцом, но продавцом его мог назначить именно я как администратор. Нужна системма баллов, типа как карьерный рост, что бы юзер в зависимости от активности мог повышаться в репутации и у меня соответсвенно к нему рос уровень доверия. Но шоп не должен быть такой плоский как плати.ру. Он будет в ру сегменте но аналогом таких шопов

g2play.net - нравится функционалом, в нём в принципе есть всё для продажи.

http://www.gamearmy.ru - приятный и аккуратный портальчик, будет как один из разделов ввиде новостей

Вообще как бы хотелось совместить эти 2 проекта в один- функционально, с уникальным дизайном.

Подумывал в сторону дле, если это реально конечно сделать на нём, и практично, дле так как его вижу лучшим новостником, с которым можно совместить кучу модулей.

Профиль юзеров хочу осоциалить, что бы проект был более социальным и человечным.

Бюджет прошу помочь определить.

Особенно ввиду того что на дле есть модуль система баллов, который можно уникализировать или придумать нечто аналогичное под магазин. Жду предложения

13 лет назад
sergeyich
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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