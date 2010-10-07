Интернет магазин по продаже онлайн кодов

Смотрю в стророну плати.ру , но не совсем идентично, то есть нужно что бы юзер мог стать продавцом, но продавцом его мог назначить именно я как администратор. Нужна системма баллов, типа как карьерный рост, что бы юзер в зависимости от активности мог повышаться в репутации и у меня соответсвенно к нему рос уровень доверия. Но шоп не должен быть такой плоский как плати.ру. Он будет в ру сегменте но аналогом таких шопов

g2play.net - нравится функционалом, в нём в принципе есть всё для продажи.

http://www.gamearmy.ru - приятный и аккуратный портальчик, будет как один из разделов ввиде новостей

Вообще как бы хотелось совместить эти 2 проекта в один- функционально, с уникальным дизайном.

Подумывал в сторону дле, если это реально конечно сделать на нём, и практично, дле так как его вижу лучшим новостником, с которым можно совместить кучу модулей.

Профиль юзеров хочу осоциалить, что бы проект был более социальным и человечным.

Бюджет прошу помочь определить.

Особенно ввиду того что на дле есть модуль система баллов, который можно уникализировать или придумать нечто аналогичное под магазин. Жду предложения