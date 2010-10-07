Интернет магазин по продаже онлайн кодов

Под OSC VAM или VAM SHOP лучше сразу и под то, и под то. http://www.meinelinse.at/ и http://www.gerilesiai.lt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смотрю в стророну плати.ру , но не совсем идентично, то есть нужно что бы юзер мог стать продавцом, но продавцом его мог назначить именно я как администратор. Нужна системма баллов, типа как карьерный рост, что бы юзер в зависимости от активности мог повышаться в репутации и у меня соответсвенно к нему рос уровень доверия. Но шоп не должен быть такой плоский как плати.ру. Он будет в ру сегменте но аналогом таких шопов
g2play.net - нравится функционалом, в нём в принципе есть всё для продажи.
http://www.gamearmy.ru - приятный и аккуратный портальчик, будет как один из разделов ввиде новостей
Вообще как бы хотелось совместить эти 2 проекта в один- функционально, с уникальным дизайном.
Подумывал в сторону дле, если это реально конечно сделать на нём, и практично, дле так как его вижу лучшим новостником, с которым можно совместить кучу модулей.
Профиль юзеров хочу осоциалить, что бы проект был более социальным и человечным.
Бюджет прошу помочь определить.
Особенно ввиду того что на дле есть модуль система баллов, который можно уникализировать или придумать нечто аналогичное под магазин. Жду предложения
- Похожие заказы
- $50Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно добавить возможность просмотра увеличенной картинки товараИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Разыскивается человек, который знаком с базой текдока (Программа подбора запчастей к авто), и сможет ее интегрировать в web.+ возможность обновление цен в этой базе. Сама база текдок уже есть. Нужно сделать интернет-магазин подобный этому braz.by. Жду ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Разыскивается специалист для создания интернет-магазина по продаже футболок и бейсболок. Требуется разработать дизайн, фирменный стиль и конструктор футболок. Структура сайта 1. Дизайн 2.Сервис 2.1.Товары 2.2.Доставка (текст) 2.3.Оплата (текст) 2.4.Корзина 2.5.Регистрация / Личные данные 2.6. Помощь (текст по разделам) 3 Информация 3.1.Новости (текст) 3.2.О компании (текст) 3.3.Контакты (дизайн + ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна консультация в подборе движка для интернет-магазина по образцуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется вёрстка, программинг и вставка в cms интернет-магазина. Из основных сложностей и нестандартностей — корзина, процесс оформления покупки, дополнения в админпанели. Работа нужна качественная. ТЗ и psd дизайна есть. Просьба указывать стоимость и сроки.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Сайт: - В правом верхнем углу лого, довольно сильно занимает пространство угла - сверху узкая полоска меню с 5ю пунктами: главная, прайс, доставка, портфолио, контакты. - поl нею полоска типа доски объявлений, там будут большими буквами всякие анонсы ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать сайт интернет-магазина. Дизайн и ТЗ есть.Срок 7 дней.Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Описание скрипта: Форма с полями - название товара, цена на сайте откуда пользовательхочет заказать, ссылка на товар в стороннем инетмагазине, артикул если есть. Согласно этой форме формируется товар и добавляется в корзину при нажатии кнопки "Заказать", цена ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу человека. который разбирается в магазинах на базе Shop CMS. Есть проект, который требует доработки. В частности: варианты экспорта продукции, решения проблемы со скрытыми товарами при импорте и экспорте базы, внедрения в магазин сортировки по ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад