Исправить статус товаров в Opencart3 +1c

Есть сайт на Opencart 3, настроен обмен товаров и заказов с 1С.

С недавнего времени для некоторых товаров на сайте стало отображаться что у них отрицательное количество, это не мешает его заказать на сайте. Но это создает проблемы в учете товаров на стороне 1с.

Причем для некоторых товаров которых нет в наличии отображается правильный статус "Нет в наличии. Срок поставки 2-5 дней"

Надо найти причину и исправить это отрицательное отображение товаров на сайте и в базе1с.

Пишите пожалуйста ваш логин телеграме (не номер телефона).