Исправить статус товаров в Opencart3 +1c

Нужно сделать интернет-магазин по типу магазинов на площадках shopsn su + Telegram-бота для продажи товаров интернет-магазина. - В боте должны быть категории и под категории товаров ( вложенность до 4-х уровней); - Нужна базовая веб-админ панель, чтобы заливать товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Opencart 3, настроен обмен товаров и заказов с 1С.
С недавнего времени для некоторых товаров на сайте стало отображаться что у них отрицательное количество, это не мешает его заказать на сайте. Но это создает проблемы в учете товаров на стороне 1с.
Причем для некоторых товаров которых нет в наличии отображается правильный статус "Нет в наличии. Срок поставки 2-5 дней"
Надо найти причину и исправить это отрицательное отображение товаров на сайте и в базе1с.
Пишите пожалуйста ваш логин телеграме (не номер телефона).
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